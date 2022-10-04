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1 час назад

Новости автомира: у завода «Москвич» появятся дилерские центры в 23 городах

Мария Иванова

На заводе «Москвич» приступили к формированию дилерской сети - на первом этапе завод примет заявки от кандидатов из 23 российских городов. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

Автозавод "Москвич" может открыть дилерские центры в 23 городах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 3 по 21 октября завод проводит прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию.

«Москвич» делает ставку на электромобили, поэтому один из обязательных критериев - готовность создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания», - подчеркнули в компании.

Представители «Москвича» заявили, что одним из приоритетных требований будет возможность провести качественное техническое обслуживание.

Заявки от потенциальных дилеров принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и Кемерове.

Ранее сто процентов акций «Рено Россия» перешли правительству Москвы. Мэр Сергей Собянин объявил о возобновлении производства машин под брендом «Москвич» на столичном заводе «Рено».

Основным технологическим партнером завода «Москвич» стал КАМАЗ. На предприятии планируют производить и автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и электромобили.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов говорил, что «Москвич» также будет выпускать машины для такси и каршеринга столицы и области.

Автоновости,Renault,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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