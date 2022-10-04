Toyota запатентовала загадочный новый внедорожник

Автомобиль имеет детали, типичные для других электромобилей Toyota, что позволяет предположить, что он также может быть полностью электрическим. Выглядя меньше, чем bZ4X, он может оказаться моделью bZ2X, о которой ходят слухи. В конце 2021 года Toyota представила компактный внедорожник под названием Small SU EV, заявив, что позже он станет частью ее обширной линейки электромобилей.

Тем не менее, несмотря на то, что у загадочной модели нет видимых выхлопных труб, у нее есть нечто, похожее на настоящую решетку радиатора. Если это не искусно замаскированная цельная панель отделки, это может намекать на двигатель внутреннего сгорания, скрывающийся под этим капотом. Последний C-HR имеет примерно такие же очертания, так что вполне может быть им. А что касается характерных для bZ черт дизайна, которые мы стали рассматривать как «электрические» — ну, у Toyota Crown последнего поколения они тоже есть, даже в версии автомобиля с ДВС.