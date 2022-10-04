Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
44 минуты назад

Новости автомира: Toyota запатентовала загадочный новый внедорожник, который может стать следующим C-HR

ПроКроссовер.ру

IP Australia поделилась изображениями компактного кроссовера марки Toyota, не похожего ни на одну другую модель в линейке производителя. Drive считает, что компания планирует представить новый электрический кроссовер размером меньше bZ4X. Еще одно предположение указывает на новый C-HR.

Toyota запатентовала загадочный новый внедорожник
Фото: IP AustraliaIP Australia

Автомобиль имеет детали, типичные для других электромобилей Toyota, что позволяет предположить, что он также может быть полностью электрическим. Выглядя меньше, чем bZ4X, он может оказаться моделью bZ2X, о которой ходят слухи. В конце 2021 года Toyota представила компактный внедорожник под названием Small SU EV, заявив, что позже он станет частью ее обширной линейки электромобилей.

Тем не менее, несмотря на то, что у загадочной модели нет видимых выхлопных труб, у нее есть нечто, похожее на настоящую решетку радиатора. Если это не искусно замаскированная цельная панель отделки, это может намекать на двигатель внутреннего сгорания, скрывающийся под этим капотом. Последний C-HR имеет примерно такие же очертания, так что вполне может быть им. А что касается характерных для bZ черт дизайна, которые мы стали рассматривать как «электрические» — ну, у Toyota Crown последнего поколения они тоже есть, даже в версии автомобиля с ДВС.

Toyota Crown,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители