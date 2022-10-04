Пикап Great Wall получил новую комплектацию в России

Пикап Great Wall Poer получил новую комплектацию с механической коробкой передач. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Фото: Haval Haval

Отмечается, что автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач и в базовой комплектации Comfort стоит минимум 3 449 000 рублей – на 150 тысяч дешевле, чем когда он продавался только с автоматической трансмиссией. Машина предлагается с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с.

В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, ABS с ESP, кондиционер, тканевая отделка салона, камера заднего вида, медиасистема с Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto и четырьмя динамиками, электростеклоподъемники.