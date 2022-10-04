Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
37 минут назад

Новости автомира: пикап Great Wall получил новую комплектацию в России

Газета.Ru

Пикап Great Wall Poer получил новую комплектацию с механической коробкой передач. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Пикап Great Wall получил новую комплектацию в России
Фото: HavalHaval

Отмечается, что автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач и в базовой комплектации Comfort стоит минимум 3 449 000 рублей – на 150 тысяч дешевле, чем когда он продавался только с автоматической трансмиссией. Машина предлагается с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с.

В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, ABS с ESP, кондиционер, тканевая отделка салона, камера заднего вида, медиасистема с Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto и четырьмя динамиками, электростеклоподъемники.

Ранее сообщалось, что компания Haval снизила стоимость своих кроссоверов F7, F7x и Dargo для российского рынка. В октябре машины подешевели на 50-200 тыс. руб.

Автоновости,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители