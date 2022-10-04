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48 минут назад

Новости автомира: россияне требуют от автосалонов скидки

Российская Газета

Директор по развитию и корпоративному управлению фирмы "Нижегородец" Алексей Макаров рассказал "Российской газете" о том, что цены на автомобили не снижаются, а покупатели требуют скидки.

Россияне требуют от автосалонов скидки
Фото: Алексей Сухоруков / РИА НовостиАлексей Сухоруков / РИА Новости

"Дефицит машин негативно сказывается на продажах. Хочется продавать больше. Но отсутствие новых моделей и сокращение брендов не стимулирует к покупке. Очень надо, чтобы на рынке появлялись обновленные автомобили, чтобы он не замирал.

Цены на автомобили не снижаются. Но покупатели ждут скидок, поэтому приходится объяснять, что в условиях дефицита это практически невозможно. Мы и так уже продаем по минимальным ценникам и с минимальной наценкой.

В нынешней ситуации стоит помнить, что рынок как пружина - всегда возвращается обратно", - отметил он.

Он также добавил, что из-за частичной мобилизации расторжений контрактов за машины было очень мало.

"Предварительные договоры купли-продажи разорвали клиенты, которые уехали за рубеж и кого мобилизовали. Другие шутили, что "передумали покупать машину, покупают бронежилет", - рассказывает Макаров.

Автоновости,Алексей Макаров,
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