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9 минут назад

Новости автомира: начались испытания нового электрического кроссовера Mini Aceman

ПроКроссовер.ру

Компания MINI начала производить электромобили не так давно и уже вывела на испытания Mini Aceman. Теперь автопроизводитель представил новую концепцию, получившую название Aceman, визуальный тизер электромобилей следующего поколения. В частности, новый MINI Aceman олицетворяет будущее экологичных, подключенных к сети автомобилей, сочетая в себе передовые технологии, простоту и производительность.

Начались испытания нового электрического кроссовера Mini Aceman
Фото:  Mini Mini

Aceman построен на удлиненной версии совершенно новой платформы Spotlight, созданной BMW и китайской компанией Great Wall. В электрическом хэтчбеке MINI следующего поколения будет использоваться та же основная конструкция. Автопроизводитель не сообщил о емкости аккумулятора или запасе хода Aceman.

Известно, что новый электрический хэтчбек MINI, который использует ту же архитектуру Spotlight, что и концептуальная модель, будет предлагаться в комплектации Cooper с мощностью 184 л.с., емкостью аккумулятора 40 кВтч и запасом хода около 260 км.

Автоновости,BMW,
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