Начались испытания нового электрического кроссовера Mini Aceman

Компания MINI начала производить электромобили не так давно и уже вывела на испытания Mini Aceman. Теперь автопроизводитель представил новую концепцию, получившую название Aceman, визуальный тизер электромобилей следующего поколения. В частности, новый MINI Aceman олицетворяет будущее экологичных, подключенных к сети автомобилей, сочетая в себе передовые технологии, простоту и производительность.

Фото: Mini Mini

Aceman построен на удлиненной версии совершенно новой платформы Spotlight, созданной BMW и китайской компанией Great Wall. В электрическом хэтчбеке MINI следующего поколения будет использоваться та же основная конструкция. Автопроизводитель не сообщил о емкости аккумулятора или запасе хода Aceman.