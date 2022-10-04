Начались испытания нового электрического кроссовера Mini Aceman

Компания MINI начала производить электромобили не так давно и уже вывела на испытания Mini Aceman. Теперь автопроизводитель представил новую концепцию, получившую название Aceman, визуальный тизер электромобилей следующего поколения. В частности, новый MINI Aceman олицетворяет будущее экологичных, подключенных к сети автомобилей, сочетая в себе передовые технологии, простоту и производительность.
Aceman построен на удлиненной версии совершенно новой платформы Spotlight, созданной BMW и китайской компанией Great Wall. В электрическом хэтчбеке MINI следующего поколения будет использоваться та же основная конструкция. Автопроизводитель не сообщил о емкости аккумулятора или запасе хода Aceman.
Известно, что новый электрический хэтчбек MINI, который использует ту же архитектуру Spotlight, что и концептуальная модель, будет предлагаться в комплектации Cooper с мощностью 184 л.с., емкостью аккумулятора 40 кВтч и запасом хода около 260 км.