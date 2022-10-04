Volkswagen представила обновлённый Polo 2023 года

Volkswagen Brazil представил обновленный Polo для Южной Америки. Пятидверный хэтчбек, произведенный в стране, теперь больше похож на Polo для Европы, но имеет улучшенный интерьер и обновленную линейку двигателей. Предзаказы уже идут.
Передний бампер теперь очень похож на Polo европейской спецификации, но решетка радиатора имеет две горизонтальные полосы вместо ячеистой сетки. Исчезла световая полоса под капотом, а фары имеют менее сложные световые узоры, чем раньше. Задний бампер и задние фонари остались более или менее одинаковыми и заметно отличаются от европейских спецификаций. Светодиодные подписи новые, но это все.
Внутри вся отделка новая и лучше, чем когда-либо прежде, с более широким выбором оборудования. Компания выделяет улучшенные сиденья, рулевое колесо и селектор режимов движения. Центральный сенсорный экран теперь может иметь размер до 10 дюймов, а цифровая приборная панель — до 10,25 дюймов по диагонали. Скромные обновления вошли в информационно-развлекательный пакет местной разработки под названием VW Play.
Топовый 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 128 л.с. исключен из модельного ряда. Тем не менее, его менее мощная модификация мощностью 116 л.с. по-прежнему остается, и вы можете перейти на атмосферный двигатель и получить 84 л.с. Доступные коробки передач — пятиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая. В тормозах используются роторы на передней оси и устаревшие барабаны на задней оси.