Volkswagen представила обновлённый Polo 2023 года

Volkswagen Brazil представил обновленный Polo для Южной Америки. Пятидверный хэтчбек, произведенный в стране, теперь больше похож на Polo для Европы, но имеет улучшенный интерьер и обновленную линейку двигателей. Предзаказы уже идут.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Передний бампер теперь очень похож на Polo европейской спецификации, но решетка радиатора имеет две горизонтальные полосы вместо ячеистой сетки. Исчезла световая полоса под капотом, а фары имеют менее сложные световые узоры, чем раньше. Задний бампер и задние фонари остались более или менее одинаковыми и заметно отличаются от европейских спецификаций. Светодиодные подписи новые, но это все.

Внутри вся отделка новая и лучше, чем когда-либо прежде, с более широким выбором оборудования. Компания выделяет улучшенные сиденья, рулевое колесо и селектор режимов движения. Центральный сенсорный экран теперь может иметь размер до 10 дюймов, а цифровая приборная панель — до 10,25 дюймов по диагонали. Скромные обновления вошли в информационно-развлекательный пакет местной разработки под названием VW Play.