Audi представила последний суперкар с двигателем V10

Audi представила последнюю модель с двигателем V10 — в Германии дебютировал коллекционный суперкар R8 GT. Новинка основана на заднеприводном Audi R8 RWD Performance, но отличается от исходника агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика, форсированным 5,2-литровым атмосферным мотором, облегчённым корпусом и декором в салоне. Будет сделано 333 купе серии GT, старт продаж намечен на 2023 год, стартовая цена в Германии — 225 тысяч евро.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ключевое отличие Audi R8 GT от обычных суперкаров второго поколение — обвес в духе гоночных купе. Добавлено массивное заднее антикрыло, видоизменён диффузор, на бамперах появились сплиттеры. Ещё для двухдверок серии GT обязательны заводской антихром и антрацитовые 20-дюймовые кованые диски в ретростиле.

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Технические улучшения точечные: добавлены стабилизатор поперечной устойчивости из армированного пластика, керамические тормоза и ковшеобразные кресла. Снаряжённая масса снижена на символические двадцать килограммов (до 1570 килограммов), а мощность атмосферного V10 увеличена на 50 лошадиных сил.

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Суперкар с приставкой GT — единственная заднеприводная модель, которая развивает те же 620 лошадиных сил, что и полноприводные R8 Performance. Пиковый крутящий момент 565 Нм (прибавка +15 Нм) достигается при 6400 оборотов в минуту.

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В салоне R8 GT выделяется декором: на центральной консоли есть табличка с индивидуальным номером, особым образом украшены профилированные кресла, пороги и коврики. Возможности персонализации ограничены: прощальное купе с двигателем V10 можно будет заказать в сером матовом цвете, сером или тёмно-красном металлике, а чёрно-красный интерьер в духе суперкара R8 GT образца 2012 — единственно возможный вариант.

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Audi R8 GT — не самая быстрая модификация. С места до 100 километров в час новинка разгоняется за 3,4 секунды, 200 километров в час покоряется за 10,1 секунды, а максимальная скорость составляет 320 километров в час. Зато спецверсия лучше приспособлена для дрифта: Audi добавила аж семь ездовых настроек для езды боком, и обещает «контролируемую избыточную поворачиваемость».