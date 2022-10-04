Audi представила последний суперкар с двигателем V10

Audi представила последнюю модель с двигателем V10 — в Германии дебютировал коллекционный суперкар R8 GT. Новинка основана на заднеприводном Audi R8 RWD Performance, но отличается от исходника агрессивным аэродинамическим обвесом из углепластика, форсированным 5,2-литровым атмосферным мотором, облегчённым корпусом и декором в салоне. Будет сделано 333 купе серии GT, старт продаж намечен на 2023 год, стартовая цена в Германии — 225 тысяч евро.
Ключевое отличие Audi R8 GT от обычных суперкаров второго поколение — обвес в духе гоночных купе. Добавлено массивное заднее антикрыло, видоизменён диффузор, на бамперах появились сплиттеры. Ещё для двухдверок серии GT обязательны заводской антихром и антрацитовые 20-дюймовые кованые диски в ретростиле.
Технические улучшения точечные: добавлены стабилизатор поперечной устойчивости из армированного пластика, керамические тормоза и ковшеобразные кресла. Снаряжённая масса снижена на символические двадцать килограммов (до 1570 килограммов), а мощность атмосферного V10 увеличена на 50 лошадиных сил.
Суперкар с приставкой GT — единственная заднеприводная модель, которая развивает те же 620 лошадиных сил, что и полноприводные R8 Performance. Пиковый крутящий момент 565 Нм (прибавка +15 Нм) достигается при 6400 оборотов в минуту.
В салоне R8 GT выделяется декором: на центральной консоли есть табличка с индивидуальным номером, особым образом украшены профилированные кресла, пороги и коврики. Возможности персонализации ограничены: прощальное купе с двигателем V10 можно будет заказать в сером матовом цвете, сером или тёмно-красном металлике, а чёрно-красный интерьер в духе суперкара R8 GT образца 2012 — единственно возможный вариант.
Audi R8 GT — не самая быстрая модификация. С места до 100 километров в час новинка разгоняется за 3,4 секунды, 200 километров в час покоряется за 10,1 секунды, а максимальная скорость составляет 320 километров в час. Зато спецверсия лучше приспособлена для дрифта: Audi добавила аж семь ездовых настроек для езды боком, и обещает «контролируемую избыточную поворачиваемость».
В Германии Audi R8 GT обойдётся в 225 тысяч евро, и это очень привлекательная цена за последний аналоговый суперкар, выпущенный ограниченным тиражом. Те же 225 тысяч евро стоит полноприводный спайдер Audi R8 Performance. Уже объявлено, что «открытой» версии R8 GT не будет, а преемник модели превратится в электромобиль.