АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без рулевого усилителя

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в еще более упрощенной версии — без электроусилителя руля. Об этом сообщает Avtograd News со ссылкой на собственные источники.

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За октябрь на предприятии планируют собрать 2300 подобных автомобилей, однако поступят ли они в открытую продажу — неизвестно. По одной из версий, эта партия может быть пробной, после чего в Тольятти наладят массовый выпуск подобных авто. Если автомобиль будет продаваться на общих началах, то такая дополнительно упрощённая Granta может оказаться самой доступной модификацией.

По другой версии, «АвтоВАЗ» собирает партию партию машин без усилителей руля по заказу некоего корпоративного клиента. Кто им может быть и для чего ему потребовались подобные машины — неизвестно.