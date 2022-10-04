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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без рулевого усилителя

Никита Бородкин

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в еще более упрощенной версии — без электроусилителя руля. Об этом сообщает Avtograd News со ссылкой на собственные источники.

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Granta без рулевого усилителя
Фото:  АвтоВАЗ АвтоВАЗ

За октябрь на предприятии планируют собрать 2300 подобных автомобилей, однако поступят ли они в открытую продажу — неизвестно. По одной из версий, эта партия может быть пробной, после чего в Тольятти наладят массовый выпуск подобных авто. Если автомобиль будет продаваться на общих началах, то такая дополнительно упрощённая Granta может оказаться самой доступной модификацией.

По другой версии, «АвтоВАЗ» собирает партию партию машин без усилителей руля по заказу некоего корпоративного клиента. Кто им может быть и для чего ему потребовались подобные машины — неизвестно.

Отметим, что после перезапуска производства Lada Granta «АвтоВАЗ» постоянно наращивает уровень комплектации своих автомобиля. С начала сборки 16 июня в них последовательно добавили кондиционер, блок ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности.

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