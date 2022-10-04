Российский авторынок стал на 30 процентов китайским

Эксперты «Автостата» подсчитали, что доля китайских авто на российском авторынке достигла почти 30 процентов. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства.

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Такие результаты рынок показал по итогам недели 26 сентября - 2 октября. За эту неделю покупатели в России приобрели 2562 новых легковых авто китайских марок - 29,4 процента от общего количества.

По итогам недели 26 сентября - 2 октября в топ-3 марок на российском рынке вышли две китайские - Chery и Haval (второе и третье места соответственно). На первом месте - автомобили LADA.

Самые популярные модели - LADA Granta, кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 4, Haval Jolion и LADA Niva Travel.

В «Автостате» заявили, что доля китайских машин на российском рынке достигла максимального уровня за все время присутствия в стране.

На машины российских брендов на рынке приходится 39,8 процента продаж, это первое место по объему. У корейских марок, по подсчетам «Автостата», более чем двукратное отставание от «китайцев» – их доля составляет 12,8 процента.