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2 часа назад

Новости автомира: российский авторынок стал на 30 процентов китайским

Мария Иванова

Эксперты «Автостата» подсчитали, что доля китайских авто на российском авторынке достигла почти 30 процентов. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства.

Российский авторынок стал на 30 процентов китайским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие результаты рынок показал по итогам недели 26 сентября - 2 октября. За эту неделю покупатели в России приобрели 2562 новых легковых авто китайских марок - 29,4 процента от общего количества.

По итогам недели 26 сентября - 2 октября в топ-3 марок на российском рынке вышли две китайские - Chery и Haval (второе и третье места соответственно). На первом месте - автомобили LADA.

Самые популярные модели - LADA Granta, кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO и Tiggo 4, Haval Jolion и LADA Niva Travel.

В «Автостате» заявили, что доля китайских машин на российском рынке достигла максимального уровня за все время присутствия в стране.

На машины российских брендов на рынке приходится 39,8 процента продаж, это первое место по объему. У корейских марок, по подсчетам «Автостата», более чем двукратное отставание от «китайцев» – их доля составляет 12,8 процента.

Летом «Коммерсант» писал, что лидером по продажам среди иномарок в РФ остается Kia, а на второе место поднялась китайская Haval, обогнав корейский Hyundai.

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