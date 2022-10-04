На продажу выставлен легендарный Ferrari Михаэля Шумахера

Команда Ferrari построила всего шесть шасси для выступлений в 2003 году. Коллекционерам предлагается шасси под номером 229 – самое успешное из них, за рулём которого Михаэль Шумахер провел девять Гран При и выиграл пять из них – в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. Более того, за рулём именно этой машины Михаэль провёл Гран При Японии, по итогам которого стал первым в истории шестикратным чемпионом мира.