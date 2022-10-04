На продажу выставлен легендарный Ferrari Михаэля Шумахера

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги Ferrari F2003-GA, за рулём которой Михаэль Шумахер провёл девять Гран При в сезоне 2003 года.
Команда Ferrari построила всего шесть шасси для выступлений в 2003 году. Коллекционерам предлагается шасси под номером 229 – самое успешное из них, за рулём которого Михаэль Шумахер провел девять Гран При и выиграл пять из них – в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. Более того, за рулём именно этой машины Михаэль провёл Гран При Японии, по итогам которого стал первым в истории шестикратным чемпионом мира.
Выставленная на продажу Ferrari F2003-GA в 2022 году прошла восстановительный ремонт на базе команды в Маранелло и получила практически полностью новые основные компоненты, включая коробку передач, сцепление, гидравлику и трёхлитровый двигатель V10, пробег которого составляет чуть более 230 километров.
Аукцион состоится в Женеве 9 ноября. В RM Sotheby’s не указали начальную стоимость Ferrari F2003-GA, но по опыту прошлых торгов можно предположить, что новому владельцу придётся заплатить за легендарную гоночную машину несколько миллионов евро.