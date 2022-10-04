Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем телеграм-канале о развертывании мобильных призывных пунктов на российско-эстонской и российско-латвийской границах. По словам чиновника, на пропускном участке в Латвию автомобильная очередь достигла 700 транспортных средств. Аналогичная ситуация наблюдается и на границе с Эстонией. Выехать в страны Балтии разрешено обладателям вида на жительство, участникам дипмиссий и водителям транзитного транспорта, следующего через ЕС в Калининград. Россиянам призывного возраста вручают повестки с требованием явиться в военкомат.

Ведерников сообщил, что развертывание мобильных пунктов военкомата связано с резким увеличением желающих выехать из страны, среди которых много мужчин призывного возраста. В связи с напряженной ситуацией, на границах увеличили количество профильных сотрудников, а также обеспечили необходимые санитарные условия и ассортимент в придорожных кафе.

По словам чиновника, количество автомобилистов продолжает расти. Многие пытаются вывезти из страны валюту сверх установленных законом норм, а также предметы искусства и запрещенные товары. Всех автомобилистов тщательно проверяют пограничники.