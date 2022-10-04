Пикап и внедорожник Scout не будут использовать платформы VW Group

Весной этого года марка Volkswagen анонсировала создание внедорожного суббренда Scout, под которым выпустят пикап и внедорожник. Появились подробности о платформе грядущих новинок.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

Издание The Drive пишет, что давний поклонник оригинальных "Скаутов" 60-х годов прошлого века Джефф Бэйд и "небольшая группа других" встретились с представителями команды Scout Motors, работающей над прототипами электрокаров. Им были продемонстрированы концепты, после чего участников закрытого показа попросили задать вопросы и поделиться свои мнением относительно увиденного.

Бэйд сообщил, что пикап и внедорожник Scout не будут использовать имеющиеся в распоряжении Volkswagen Group платформы. Издание отмечает, что пока нет официального подтверждения этой информации, она продолжает оставаться в категории слухов. Также под новой платформой может подразумеваться сильно модифицированная тележка MEB, на которой выпускается ряд моделей Volkswagen, Audi, Skoda.

Пресс-служба Volkswagen

Бэйд также отметил, что "все присутствующие были в восторге" от перспектив будущих Scout и что бренд очень большое внимание уделяет исторической части нового бренда - это правильно, говорит Джефф, апеллируя к успеху ретро-внедорожника в новой инкарнации Ford Bronco.