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1 час назад

Новости автомира: Ford запатентовал подушку безопасности для пешеходов

Газета.Ru

Американский автоконцерн Ford подал в государственное ведомство США по патентам и товарным знакам заявку на патентование внешней подушки безопасности, призванной защитить пешеходов при столкновении, сообщает Motorauthority.

Ford запатентовал подушку безопасности для пешеходов
Фото: FordFord

По конструкции устройство аналогично подушкам безопасности, применяемым в салоне автомобиля. Она срабатывает от датчика удара и надувается посредством пиропатрона. В заявке говорится, что подушка для пешеходов может использоваться в легковых автомобилях, включая пикапы, внедорожники и минивэны, а также в такси и автобусах. Кроме того, ее можно устанавливать на транспортные средства с системой автономного вождения.

Автоновости,Ford,
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