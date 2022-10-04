Ford запатентовал подушку безопасности для пешеходов

По конструкции устройство аналогично подушкам безопасности, применяемым в салоне автомобиля. Она срабатывает от датчика удара и надувается посредством пиропатрона. В заявке говорится, что подушка для пешеходов может использоваться в легковых автомобилях, включая пикапы, внедорожники и минивэны, а также в такси и автобусах. Кроме того, ее можно устанавливать на транспортные средства с системой автономного вождения.