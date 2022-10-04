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1 час назад

Новости автомира: Renault скоро отправит в отставку последний хот-хэтч

Motor.ru

Renault скоро отправит в отставку последний бензиновый хот-хэтч. Руководитель австралийского филиала марки Глен Сили подтвердил The Drive, что жизненный цикл Megane R.S. завершится в конце 2023-го, поскольку спрос на автомобили с топливными двигателями в этом сегменте сокращается. Хотя в беседе шла речь об австралийском рынке, контекст таков, что Megane R.S. скоро отправят в отставку по всему миру, а бензинового преемника не будет.

Renault скоро отправит в отставку последний хот-хэтч
Фото: © Renault© Renault

В настоящий момент Megane R.S. — последняя высокопроизводительная модель подразделения Renault Sport и единственный оставшийся бензиновый хот-хэтч французской марки. Скорое завершение эпохи топливных хот-хэтчей де факто подтверждено боссом Renault Australia, хотя точную дату окончания производства топ-менеджер не назвал.

Пока Megane R.S. есть у дилеров Renault, заказы принимаются, а от момента оформления заказа до доставки на Зелёный контитент проходит около трёх месяцев.

Пока единственная возможная версия — экстремальный Megane R.S. Trophy с 300-сильным двигателем 1.8 за 62 300 австралийских долларов (2,4 миллиона рублей). Впрочем, топ-менеджер Renault уже анонсировал «прощальную» спецверсию хот-хэтча, которую выпустят ограниченным тиражом. Подробности появятся позже.

Прекращение производства Megane R.S. было ожидаемо, ведь само семейство Megane доживает на конвейере последние месяцы. Электрический преемник модели с приставкой E-Tech уже выпускается, но пока «заряженной» версии у кроссовера нет.

Автоновости,Renault,
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