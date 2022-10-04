Седан Vesta Cross убрали из модельного ряда Lada

Сайт "Лада.онлайн" сообщил, что седан Lada Vesta Cross исчез из списка версий, представленных на официальном сайте марки. Означает ли это, что модель больше не будет выпускаться?
Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. В настоящее время АвтоВАЗ не выпускает всё семейство Lada Vesta, рестарт, запланированный на весну 2023 года, коснётся только "Весты" второго поколения - Vesta NG.
Модель была представлена в феврале 2022 года, и первый серийный автомобиль, показанный прессе, был универсал Vesta SW Cross. Позднее АвтоВАЗ отправил дилерам ограниченную партию модели нового поколения, и на многочисленных фото и видео в Сети седана Vesta Cross не было замечено. Поэтому вполне возможно, что компания отказалась от кросс-седана в новом поколении насовсем.
На запрос о перспективах Vesta Cross в кузове седан в пресс-службе АвтоВАЗа ответили, что все актуальные модели и комплектации размещены на сайте Lada. Однако, если пока автомобиль в списке отсутствует, то это вовсе не означает, что он не появится в дальнейшем.
Напомним, в будущем АвтоВАЗ выпустит новый кроссовер на базе Lada Vesta. Он и другие новые модели Lada должны появиться в 2024-2025 годах.