Представлен самый хардкорный спорткар марки Alpine

«Дочка» Renault Group — марка Alpine — представила самый хардкорный спорткар. Новинка с приставкой R (Radical) основана на обновлённом купе A110 S, но отличается от исходника перенастроенной подвеской, видоизменённым аэродинамическим обвесом, углепластиковыми кузовными элементами и бескомпромиссной посадкой в салоне. Alpine A110 R — самая дорогая модификация с базовой ценой 105 тысяч евро. Столько же во Франции стоит «трековый» Porsche Cayman GT4.

Фото: Alpine A110 R Alpine A110 R

Alpine A110 R проще всего узнать по карбоновым деталям — из композита сделаны панель крыши, багажник и капот. Другой маркер новинки — углепластиковые многоспицевые колёса, специально разработанные для «эрки» фирмой Duqueine. Ещё легко заметить новый диффузор и нестандартную выхлопную систему с парой круглых патрубков.

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Аэродинамический обвес де факто разработан заново: инженерам Alpine удалось снизить сопротивление на пять процентов, повысив прижимную силу на максимальной скорости на 29 килограммов. Ключевое отличие по салону — гоночные кресла-ковши Sabelt Track из углеродного волокна. Пристёгиваться придётся шеститочечными ремнями.

Благодаря регулируемым амортизатором клиренс уменьшен на сантиметр; задний стабилизатор поперечной устойчивости стал жёстче на 25 процентов, а передний — на 10 процентов. Установлены более жёсткие пружины, а с завода спорткар обут в полуслики Michelin. В итоге, версия R легче «эски» на 34 килограмма: снаряжённая масса составляет 1082 килограмма.

Хотя 300-сильный турбомотор 1.8 и 7-ступенчатый «робот» не изменились, прогресс в динамике очевиден: Alpine A110 R разменивает «сотню» за 3,9 секунды и разгоняется до 285 километров в час. По сравнению с A110 S удалось отыграть 0,3 секунды и 10 километров в час, по сравнению с базовой версией — 0,6 секунды и 35 километров в час.

Впрочем, улучшения стоят дорого: за Alpine A110 R французская марка просит 105 тысяч евро, тогда как A110 S можно купить за 72,5 тысячи евро, а самый простой заднеприводный спорткар снаряжённой массой 1150 килограммов обойдётся в 60 тысяч евро.