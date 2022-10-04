Казахстан предлагает площадку для переноса производства Toyota из РФ

«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. Если такая возможность будет... Понятно, что наши производители ведут переговоры, как бизнес с бизнесом», — сказал Ускенбаев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о возможном переносе завода Toyota в Казахстан после его закрытия в РФ.