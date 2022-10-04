Казахстан предлагает площадку для переноса производства Toyota из РФ

Казахстанские автопроизводители ведут переговоры об открытии в Казахстане автосборочного завода Toyota. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на заявление министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева.
«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. Если такая возможность будет... Понятно, что наши производители ведут переговоры, как бизнес с бизнесом», — сказал Ускенбаев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о возможном переносе завода Toyota в Казахстан после его закрытия в РФ.
О том, что российский завод Toyota прекращает выпуск автомобилей стало известно в конце сентября. С начала марта завод Toyota в промзоне Шушары Ленинградской области находился в простое. Toyota сохранит присутствие на российском рынке, осуществляя по мере возможности гарантийные обязательства.