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43 минуты назад

Новости автомира: казахстанские автопроизводители ведут переговоры с Toyota о переносе производства из РФ

Газета.Ru

Казахстанские автопроизводители ведут переговоры об открытии в Казахстане автосборочного завода Toyota. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на заявление министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева.

Казахстан предлагает площадку для переноса производства Toyota из РФ
Фото: mitsan.rumitsan.ru

«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. Если такая возможность будет... Понятно, что наши производители ведут переговоры, как бизнес с бизнесом», — сказал Ускенбаев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о возможном переносе завода Toyota в Казахстан после его закрытия в РФ.

О том, что российский завод Toyota прекращает выпуск автомобилей стало известно в конце сентября. С начала марта завод Toyota в промзоне Шушары Ленинградской области находился в простое. Toyota сохранит присутствие на российском рынке, осуществляя по мере возможности гарантийные обязательства.

Автоновости,Toyota,
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