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19 минут назад

Казахстан начал переговоры с Toyota о переносе закрытого в РФ завода

Елена Прошина

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев сообщил о старте переговоров с Toyota по поводу переноса в страну автосборочного завода японской компании, закрытого в сентябре в России. Его слова приводит «Интерфакс».

Казахстан начал переговоры с Toyota о переносе закрытого в РФ завода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ускенбаева, переговоры с Toyota ведут местные производители. Этот вопрос является чисто их инициативой и с госорганами они его обсуждать не будут, отметил он.

«Ведут переговоры, получится или нет — я не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны», — добавил министр.

Ускенбаев подчеркнул, что машины японского производителя являются одними из самых популярных в Казахстане.

Напомним, что в сентябре Toyota после шестимесячного простоя объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Причиной стали серьезные нарушения в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей.

Автоновости,Toyota,
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