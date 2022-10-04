Казахстан начал переговоры с Toyota о переносе закрытого в РФ завода

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев сообщил о старте переговоров с Toyota по поводу переноса в страну автосборочного завода японской компании, закрытого в сентябре в России. Его слова приводит «Интерфакс».
По словам Ускенбаева, переговоры с Toyota ведут местные производители. Этот вопрос является чисто их инициативой и с госорганами они его обсуждать не будут, отметил он.
«Ведут переговоры, получится или нет — я не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны», — добавил министр.
Ускенбаев подчеркнул, что машины японского производителя являются одними из самых популярных в Казахстане.
Напомним, что в сентябре Toyota после шестимесячного простоя объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Причиной стали серьезные нарушения в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей.