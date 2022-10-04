Lamborghini рассказала о своем продукте, который нельзя купить

Многие автопроизводители в стремлении сделать свою деятельность более экономически устойчивой занимаются бизнесом, прямым образом не связанным с продажей машин. И Lamborghini не исключение: под брендом объединены лизинговое бюро, центры кастомизации, магазин мерча, пространства для мероприятий и другие источники заработка. Помимо этого, Lamborghini имеет собственное производство меда — правда, купить его не получится.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Lamborghini рассказала, что еще в 2016 году построила пасеку, рассчитанную примерно на 600 тысяч пчел. Пасека, расположенная в парке Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, ежегодно производит порядка 430 килограммов меда, который компания дарит своим сотрудникам на Рождество.

Однако Lamborghini — далеко не единственный и не крупнейший производитель меда в автопроме. Пять лет назад Porsche достроила пасеку на 1,5 миллиона пчел на территории завода марки в Лейпциге. 400 килограммов продукта под названием Turbienchen разошлись в заводском магазине бренда всего за несколько дней, после чего вместимости пасеки увеличилась до трех миллионов пчел. Ежегодно она приносит примерно тонну меда. Bentley, также входящая в Volkswagen Group, выпускает мед с 2019 года.

Фирменная пасека есть и у Rolls-Royce. В ней компания поселила порядка 300 тысяч медоносных насекомых, для ухода за которыми год назад компания искала волонтеров среди своих сотрудников. Шесть колоний пчел, названных в честь моделей Rolls-Royce и «Духа экстаза», живут в британском Гудвуде и производят сувенирный мед для клиентов.