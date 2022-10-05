Аренда автомобиля становится выгоднее автокредита

«Нельзя говорить, что на рынке общий тренд. Но то, что аренда выгоднее покупки уже стало реальностью для некоторых моделей», — Александр Потапов, автоэксперт одной из площадок по продаже автомобилей в России.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

Взять машину в долгосрочную аренду в 2022 году иногда даже выгоднее, чем владеть ею при покупке в кредит. Как стало известно «Max-Cars», пока это не общий тренд, но начало положено. Отдельные модели уже не так выгодно в финансовом плане купить в кредит в собственность, чем арендовать на длительный срок. Как из-за цены и ставок банков, так и из-за роста стоимости обслуживания.

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Как отмечают аналитики, подписка на машину становится примерно на 20% выгоднее ее покупки. Ожидается, что взять машину напрокат в Москве в следующие пять лет будет выгоднее, чем покупать ее в кредит. Причем прогнозировать будущие изменения на рынке пока сложно. Каждый день в экономике появляются новые факторы, частично или кардинально меняющие прогнозы.

По состоянию на осень 2022 года, самая большая выгода получится при подписке на модель комфорт-класса. Массовые модели дают меньше выгоды, но при сравнении с дорогими автокредитами и растущими ценами на обслуживание в случае частых переездов могут тоже оказаться выгоднее.

В качестве примера можно привести китайский кроссовер Chery Tiggo 8 PRO. Подписаться на него стоит в районе 60 тысяч рублей в месяц. А если брать машину в кредит, то с учетом обслуживания ежемесячно придется отдавать примерно 70 тысяч рублей. Если арендовать автомобиль на длительный срок, то можно добиться выгоды при сравнении со стоимостью обслуживания.

Но как отмечают аналитики, это если не учитывать растущие цены на автомобили. Если машину купить, то можно еще получать прибыль из-за роста ее цены. Например, за три года потенциально можно рассчитывать на 5-15% роста стоимости. При этом аренда, если пытаться прогнозировать ее стоимость, тоже может расти. Что нивелирует всю выгоду.