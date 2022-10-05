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24 минуты назад

Новости автомира: Рынку электромобилей предсказали крах

Lenta.ru

Отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания невозможен без технической революции в сегменте электрокаров. Об этом сообщает издание VentureBeat

Рынку электромобилей предсказали крах
Фото: ТАССТАСС

По словам колумниста медиа и генерального директора Conamix Шарлотты Гамильтон, планы по полному переходу на электромобили могут оказаться неосуществимы без модернизации отрасли. Специалист предсказала крах рынку электрокаров в случае, если ведущие компании не изобретут новые методы производства аккумуляторов и не смогут снизить стоимость машин на электрической тяге.

Гамильтон отметила, что в первую очередь автоконцерны должны придумать, как отказаться от кобальта и никеля при производстве электрокаров, так как эти материалы становятся дефицитными и очень дорогими. По словам специалистки, власти Калифорнии намерены запретить продажи традиционных автомобилей к 2035 году, однако в этом случае наступит кризис, так как батарей для всех машин не хватит.

«Чтобы снизить затраты на анодную часть батареи, можно было бы перейти на альтернативные материалы — например, литий, или использовать кремний», — отметила Шарлотта Гамильтон.

По ее словам, цель будет достигнута, когда выпускник колледжа или мелкий предприниматель смогут позволить себе новый электромобиль — для повседневного использования или бизнеса.

В июне представители крупнейшего европейского автопроизводителя Stellantis заявили, что при нынешних ценах рынок электрокаров ждет крах. Также эксперты отметили, что с 2024 по 2027 год спрос на аккумуляторы для автомобилей вырастет.

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