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38 минут назад

Новости автомира: российским автодилерам не хватает продавцов подержанных машин

Газета.Ruиещё 1

Российским автодилерам не хватает специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ситуация возникла из-за того, что в России объявлена частичная мобилизация и часть сотрудников покинули рабочие места, в то время как увеличилось число людей, желающих продать автомобиль.

Автодилерам не хватает продавцов подержанных машин
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Так, «Рольф» планирует увеличить свой штат в Москве и Подмосковье примерно на тысячу человек. Сейчас компания открыла 600 вакансий, а самыми ценными кадрами считаются специалисты по выкупу и продаже б/у автомобилей и работники сервиса.

В «Автодоме» и «АвтоСпецЦентре» не подтвердили факт нехватки сотрудников, но отметили, что стараются сохранять работников сервиса, которые уже трудятся у них.

В «Авилоне» от комментариев на нехватку специалистов отказались, а еще один дилер – «Ключавто» – разместил на собственном карьерном сайте 134 вакансии, но в компании комментировать ситуацию не стали.

Ранее сообщалось, что казахстанские автопроизводители ведут переговоры об открытии в Казахстане автосборочного завода Toyota.

Автоновости,Toyota,Авилон,Коммерсант,
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