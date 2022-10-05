Автодилерам не хватает продавцов подержанных машин

Российским автодилерам не хватает специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ситуация возникла из-за того, что в России объявлена частичная мобилизация и часть сотрудников покинули рабочие места, в то время как увеличилось число людей, желающих продать автомобиль.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Так, «Рольф» планирует увеличить свой штат в Москве и Подмосковье примерно на тысячу человек. Сейчас компания открыла 600 вакансий, а самыми ценными кадрами считаются специалисты по выкупу и продаже б/у автомобилей и работники сервиса.

В «Автодоме» и «АвтоСпецЦентре» не подтвердили факт нехватки сотрудников, но отметили, что стараются сохранять работников сервиса, которые уже трудятся у них.

В «Авилоне» от комментариев на нехватку специалистов отказались, а еще один дилер – «Ключавто» – разместил на собственном карьерном сайте 134 вакансии, но в компании комментировать ситуацию не стали.