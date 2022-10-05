УАЗы избавят от комплектующих из недружественных стран

Ульяновский автозавод запускает программу импортозамещения. По данным Quto, уже подготовлен длинный список комплектующих, которые более не поставляются и подлежат замене. В нем числятся коробки передач, компоненты двигателей и антиблокировочной системы тормозов, аналоги для которых нашлись в дружественных странах — в частности, в Индии и Китае. Импортозамещение планируется полное: новые детали будут ставить на заводе и устанавливать при ремонте.

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УАЗ импортозаместит коробки южнокорейкой фирмы Dymos, причем речь идет как о пятиступенчатой «механике», которую начали применять на внедорожниках еще в 2005 году, так и о раздаточной коробке. Первая уступит место более бюджетному варианту от китайской BAIC, вторая — индийской Divgi-Warner.

Избавят от комплектующих из недружественных государств и двигатели ZMZ Pro. В них замене подлежат блок управления, уплотнение водяного насоса, натяжной ролик, датчик кислорода, катушки зажигания, кронштейн крепления навесных агрегатов и форсунки, а также гидронатяжитель цепи немецкой фирмы INA.

Также нового поставщика пришлось искать для антиблокировочной системы тормозов. В России ABS до сих пор не производятся, поэтому один из ключевых технических компонентов на УАЗ поставлял Bosch. Возможно, на смену придет ABS китайского производства: в качестве возможных поставщиков ранее назывались Trinova и APG.