УАЗы избавят от комплектующих из недружественных стран

Ульяновский автозавод запускает программу импортозамещения. По данным Quto, уже подготовлен длинный список комплектующих, которые более не поставляются и подлежат замене. В нем числятся коробки передач, компоненты двигателей и антиблокировочной системы тормозов, аналоги для которых нашлись в дружественных странах — в частности, в Индии и Китае. Импортозамещение планируется полное: новые детали будут ставить на заводе и устанавливать при ремонте.
УАЗ импортозаместит коробки южнокорейкой фирмы Dymos, причем речь идет как о пятиступенчатой «механике», которую начали применять на внедорожниках еще в 2005 году, так и о раздаточной коробке. Первая уступит место более бюджетному варианту от китайской BAIC, вторая — индийской Divgi-Warner.
Избавят от комплектующих из недружественных государств и двигатели ZMZ Pro. В них замене подлежат блок управления, уплотнение водяного насоса, натяжной ролик, датчик кислорода, катушки зажигания, кронштейн крепления навесных агрегатов и форсунки, а также гидронатяжитель цепи немецкой фирмы INA.
Также нового поставщика пришлось искать для антиблокировочной системы тормозов. В России ABS до сих пор не производятся, поэтому один из ключевых технических компонентов на УАЗ поставлял Bosch. Возможно, на смену придет ABS китайского производства: в качестве возможных поставщиков ранее назывались Trinova и APG.
Летом глава УАЗа Адиль Ширинов заявил, что из-за разрыва отношений с привычными поставщиками на фоне санкций себестоимость внедорожников выросла на треть. Уже тогда ряд деталей пришлось заказывать из Китая, Индии и Белоруссии, однако в перспективе завод стремится полностью перейти на отечественные комплектующие. Сейчас же уровень импортозамещения УАЗов уступает другим отечественным машинам: так, «Буханка» по методу расчета Минпромторга набирает только 2879 баллов локализации, в то время как Lada Granta оценивается в 3280 баллов.