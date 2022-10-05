Как по новой методике будут рассчитывать стоимость техосмотра

В следующем году пройти техосмотр будет дороже. Опубликован приказ ФАС об утверждении новой методики расчета тарифа.

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Согласно новой методике региональные власти начиная с 1 июля каждого года и до 1 августа должны будут собирать подтвержденные расходы операторов, в том числе фонды заработной платы. Затем на основании этих данных по специальной формуле рассчитывать максимальный тариф на техосмотр.

Если сведения и свои предложения по тарифам подадут менее половины операторов, аккредитованных в регионе, то региональные власти будут использовать старый тариф, но с учетом уровня инфляции и индекса потребительских цен.

При этом для легкового автомобиля тариф не может быть ниже 913 рублей, для автобусов до 5 тонн - 1563 рублей, более 5 тонн - 1888 рублей. Для грузовиков до 3,5 тонны он не может быть ниже 999 рублей, от 3,5 до 12 тонн - 1821 рубля, более 12 тонн - 1966 рублей. Для мотоциклов тариф не может быть ниже 321 рубля.

Очевидно, что в этом году данные от операторов уже собираться не будут. Сроки прошли. Значит, с 1 января во всех регионах действующий тариф будет скорректирован с учетом инфляции. Например, сейчас в Москве тариф на легковой автомобиль - 720 рублей. Если предположить, что инфляция к концу года составит 12,4 процента, то на следующий год в Москве тариф должен повыситься до 809 рублей. Но он не может быть ниже 913 рублей. Значит, будет установлен именно такой тариф.