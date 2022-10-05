В Москве создали первый российский грузовой электрокар

В Москве завершилась разработка электрического грузовика EVM PRO. Модель представила фирма «Электромобили Мануфэкчуринг РУС», которая ранее занималась проектом «батарейного» УАЗ «Профи». В основу EVM PRO лег тот же УАЗ с удлиненной базой, в котором применено более 30 отечественных разработок, включая силовую электронику, двигатель и бортовой компьютер. Конструкция батареи тоже российская, однако сами литиевые ячейки закупаются у китайский фирм, с которыми заключен контракт на два года. До конца года планируется собрать 50 таких машин.

Фото: © Электромобили Мануфэкчуринг РУС © Электромобили Мануфэкчуринг РУС

EVM PRO можно заказать в разных модификациях — промтоварной, с кузовом рефрижератор и других под заказ. Снаряженная масса электрогрузомобиля — 3,5 тонны, поэтому его можно будет использовать внутри МКАД. Полезная нагрузка ограничена одной тонной. Отечественный электродвигатель разгоняет машину до максимальной скорости 80 километров в час, а китайская литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает до 300 километров хода на одной зарядке.

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Электроника, включая силовую, бортовой компьютер и программное обеспечение в EVM PRO отечественные. Доля локализации, как утверждают разработчики, достигает 99 процентов.

Летом «Электромобили Мануфэкчуринг РУС» заключила инвестконтракт с Минпромторгом, согласно которому обязана за 4,5 года реализовать проект. Завод для выпуска грузовиков, состоящий из трех цехов, разместят в особой экономической зоне «Технополис Москва», что поможет снизить себестоимость продукции. Причем статор двигателя будут изготавливать с использованием оборудования, применяемого на производстве Tesla. Всего же на заводе будет около сотни станков, которые позволят почти не зависеть от поставок извне.

В ноябре 2022 года компания проведет испытания грузовиков, в декабре — выпустит первую партию серийных EVM PRO. В следующем году планируется выйти на полную производственную мощность, которая составит тысячу автомобилей в год.