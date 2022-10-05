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2 часа назад

Новости автомира: автовладелец взыскал с властей компенсацию за лед, упавший с моста

Газета.Ru

Житель Владивостока отсудил у властей региона и компании-эксплуатанта компенсацию за наледь, упавшую с моста и повредившую его автомобиль. Об этом сообщает Pravo.ru.

Автовладелец отсудил компенсацию за упавший с моста лед
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инцидент произошел в декабре 2020 года на Золотом мосту, соединяющем два берега бухты Золотой рог. На автомобиль Toyota упала ледяная глыба, которая разбила лобовое стекло и поцарапала приборную панель. Автовладелец зафиксировал обстоятельства ДТП с участием полиции, а впоследствии обратился с иском к властям Приморья и компании-подрядчику, эксплуатирующей мост.

В суде первой инстанции падение льда отнесли к действию непреодолимой силы и отказали в возмещении, однако апелляционная инстанция встала на сторону пострадавшего автовладельца. Суд взыскал в его пользу более 115 тыс. рублей.

Автоновости,Toyota,
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