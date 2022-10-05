Автовладелец отсудил компенсацию за упавший с моста лед

Житель Владивостока отсудил у властей региона и компании-эксплуатанта компенсацию за наледь, упавшую с моста и повредившую его автомобиль. Об этом сообщает Pravo.ru.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инцидент произошел в декабре 2020 года на Золотом мосту, соединяющем два берега бухты Золотой рог. На автомобиль Toyota упала ледяная глыба, которая разбила лобовое стекло и поцарапала приборную панель. Автовладелец зафиксировал обстоятельства ДТП с участием полиции, а впоследствии обратился с иском к властям Приморья и компании-подрядчику, эксплуатирующей мост.