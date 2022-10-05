Теперь в КПП для Granta, Vesta и Niva только отечественные детали

Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил, что отныне коробки передач для Granta, Vesta и Niva комплектуются исключительно отечественными деталями.

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Ранее на рынке, по данным "Старооскольского завода автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова", более 50% таких деталей было зарубежного производства, в основном из Европы. Теперь предприятие полностью заместит импорт.

Инвестиции в расширение производства превысили 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный заем Фонда развития промышленности.

Предприятие увеличило производство деталей механизмов переключения передачи со 120 тысяч до 280 тысяч комплектов в год.

Накануне АвтоВАЗ заявил, что в России по итогам сентября 2022 года реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года.

Напомним, в начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Lada Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel.