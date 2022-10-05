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1 час назад

Новости автомира: Минтранс поставил точку в вопросе повышения тарифов на платных дорогах

Лера Букина

Повышение тарифов на проезд по платным дорогам автоматически не распространится на все платные дорогие, даже в случае принятия проекта постановления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Минтранса.

Минтранс поставил точку в вопросе повышения тарифов на платных дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собственнику автомобильной дороги предоставят право самому решать, поднимать ли ему тарифы, подчеркнули в ведомстве.

«Предлагаемое проектом регулирование предусматривает право собственника дороги на увеличение тарифов за проезд, а не обязанность», — добавили в Минтрансе.

Во вторник ведомство выступило за повышение предельных тарифов на проезд по платным дорогам. Согласно проекту постановления правительства, на государственных трассах, где плата за проезд была введена после реконструкции (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина»), тариф могут повысить с 3 до 5 рублей за километр, а на построенных с нуля (ЦКАД, М-12 Москва — Казань) — до 8 руб.

Ранее «Известия», ссылаясь на замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, сообщили, что в стране в 2023 году могут предусмотреть бесплатный проезд для электромобилей по платным дорогам.

Автоновости,Максим Колесников,Минтранс РФ,Минэкономразвития,
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