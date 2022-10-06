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1 час назад

Новости автомира: Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo и Lexus продали в РФ в сентябре от 1 до 13 машин

Газета.Ruиещё 4

Продажи у ряда крупных европейских и японских автопроизводителей в России по итогам сентября не превысили двух десятков автомобилей. Это следует из статистики продаж, опубликованной Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ).

Кот наплакал: мировые бренды в сентябре продали в РФ два десятка авто
Фото: JaguarJaguar

В частности, британский Jaguar реализовал за месяц один автомобиль, Honda продала шесть машин, Land Rover — 8, Porsche — 9, Volvo — 10. Японская марка Lexus реализовала за месяц 13 автомобилей, Isuzu (продает в России пикапы D-Max и внедорожники MU-X) продала 17 машин. Премиум-бренд Infiniti продал в сентябре 22 автомобиля, свидетельствует статистика АЕБ.

В целом по рынку продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре снизились на 60% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 46,7 тысяч автомобилей. По итогам трех кварталов спад также достиг 60%, с января по сентябрь включительно продано около 506,7 тыс. машин.

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