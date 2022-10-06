Кот наплакал: мировые бренды в сентябре продали в РФ два десятка авто

Продажи у ряда крупных европейских и японских автопроизводителей в России по итогам сентября не превысили двух десятков автомобилей. Это следует из статистики продаж, опубликованной Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ).

Фото: Jaguar Jaguar

В частности, британский Jaguar реализовал за месяц один автомобиль, Honda продала шесть машин, Land Rover — 8, Porsche — 9, Volvo — 10. Японская марка Lexus реализовала за месяц 13 автомобилей, Isuzu (продает в России пикапы D-Max и внедорожники MU-X) продала 17 машин. Премиум-бренд Infiniti продал в сентябре 22 автомобиля, свидетельствует статистика АЕБ.