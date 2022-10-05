Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
48 минут назад

Новости автомира: ГИБДД Северной Осетии начала эвакуацию машин, оставленных на границе России с Грузией

Газета.Ru

Госавтоинспекция Северной Осетии приступила к эвакуации автомобилей, оставленных гражданами, при пересечении границы России с Грузией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В Северной Осетии эвакуируют брошенные на границе с Грузией машины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что брошенные машины у КПП «Верхний Ларс» с помощью эвакуаторов перемещают на штрафстоянку. На сегодняшний день эвакуировано 80 автомобилей.

Возвращать машину хозяину или его представителю будут только по ксерокопии документов или доверенности.

28 сентября в Северной Осетии запретили въезд автомобилей из других регионов. На территорию республики могут въехать только машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. В регионе также ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс».

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить передачу автомобилей, которые оставили на границе те, кто покидает Россию, семьям участников специальной военной операции на Украине.

Автоновости,Вячеслав Володин,ГИБДД,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители