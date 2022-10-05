В Северной Осетии эвакуируют брошенные на границе с Грузией машины

Госавтоинспекция Северной Осетии приступила к эвакуации автомобилей, оставленных гражданами, при пересечении границы России с Грузией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что брошенные машины у КПП «Верхний Ларс» с помощью эвакуаторов перемещают на штрафстоянку. На сегодняшний день эвакуировано 80 автомобилей.

Возвращать машину хозяину или его представителю будут только по ксерокопии документов или доверенности.

28 сентября в Северной Осетии запретили въезд автомобилей из других регионов. На территорию республики могут въехать только машины, зарегистрированные в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. В регионе также ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс».