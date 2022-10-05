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33 минуты назад

Новости автомира: новым регионам России предложили коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров

Мария Иванова

МВД России предложило присвоить коды 80, 81, 84 и 85 госномерам машин из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект МВД.

Новым регионам России предложили коды для госномеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ дополняет перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на автомобильных номерах. В МВД отметили, что коды могут применяться и на «другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении».

23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение.

30 сентября Путин и главы этих территорий подписали в Кремле договоры о вступлении в состав России.

Принятие новых территорий в состав РФ одобрили Дума и Совет Федерации. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что эти решения соответствуют основному закону.

5 октября Путин утвердил ратификацию договоров о новых регионах в составе РФ.

Автоновости,Владимир Путин,МВД России,Совет Федерации,Госдума,
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