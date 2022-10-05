Кроссоверы Peugeot перевели на новый гибрид

Бензин-электрическая силовая установка на основе модернизированного двигателя 1.2 Pure Tech появилась на вседорожниках 3008 и 5008 уходящего поколения. Гибридная система состоит из вышеупомянутой «турботройки», нового 7-ступенчатого преселективного «робота» со встроенным электромотором и миниатюрной батареи ёмкостью 0,9 киловатт-часа. Благодаря гибриду расход топлива удастся снизить на 15 процентов.

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Жизненный цикл актуальных Peugeot 3008 и 5008 подходит к концу, но в 2023 году именно на этих моделях дебютирует новый гибрид. Бензин-электрическая система полагается на цепной трёхцилиндровый двигатель 1.2 с новым турбокомпрессором и возможностью работы по экономичному циклу Миллера. Коробка передач тоже поменялась: на смену 8-диапазонному автомату Aisin пришёл преселективный 7-ступенчатый «робот» Punch со встроенным электромотором. Передний привод неизменен.

«Турботройка» 1.2 Pure Tech третьего поколения

Пиковая отдача бензинового двигателя — 136 лошадиных сил и 230 Нм, ещё 29 лошадиных сил может добавлять на разгонах электромотор. По сравнению с актуальными версиями на основе «турбочетвёрки» 1.6 расход горючего обещают снизить на 15 процентов. Это значит, что в смешанном цикле 3008 и 5008 будут довольствоваться шестью литрами бензина.

Поскольку тяговая батарея скромная, на электротяге большие кроссоверы могут проехать около километра. Полные показатели топливной экономичности будут опубликованы ближе к старту продаж, но уже понятно, что гибрид окажется экологичнее и сможет соответствовать жёстким нормам Евро-7.