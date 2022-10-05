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41 минуту назад

Новости автомира: УАЗ снова снизил цены на машины

Мария Иванова

Российское предприятие УАЗ во второй раз за год снизило цены на свои автомобили: самый доступный УАЗ «Хантер» теперь обойдется в 968 тыс. рублей вместо 1 116 000 рублей. Об этом сообщает Autonews.

УАЗ «Патриот» на механике в августе стоил 1 232 000 рублей, в сентября его цену снизили до 1 112 000, а теперь он стоит 1 092 000 рублей.

УАЗ «Пикап» в августе можно было приобрести минимум за 1 252 000 рублей, в сентябре - за 1 132 000, а в октябре - 1 112 000 рублей.

Ранее цены на свои авто в России также решила снизить китайская компания Haval. Самая популярная машина бренда - Jolion - в октябре подешевела до 1 899 000 рублей с 2 029 000 рублей.

Кроссовер Dargo теперь стоит 2 999 000 рублей вместо 3 199 000 рублей.

Автоновости,Видео,УАЗ,
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