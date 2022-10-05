Chery готовит два новых автомобиля суббренда Omoda

Китайская компания Chery раскрыла ближайший продуктовый план в рамках онлайн-конференции с казахстанскими СМИ. Как пишут «Китайские автомобили», в перспективной линейке числятся сразу две новинки Omoda, которая в Китае носит статус семейства, а у нас известна как отельный суббренд. Два новых автомобиля получат названия 7 и 9, что может намекать на более крупные габариты по сравнению с уже вышедшим Omoda C5.

Фото: © Chery © Chery

Ранее о новинках Omoda для Китая в Chery не рассказывали. Любопытно, что при этом российский офис уже объявил о появлении на нашем рынке еще двух моделей — внедорожника и седана, которые должны присоединиться к Omoda C5 к лету 2022 года. Еще через три года китайцы обещали обновить и расширить эту линейку.

Как полагает «Китайские автомобили», в нее необязательно войдут китайские «Омоды»: возможно появление под этим шильдиком моделей марок материнской Chery, премиальной Exeed или Jetour, которой тоже прочили скорый старт в России.

Одной из новинок Omoda в КНР может стать кроссовер под внутренним индексом T1EJ, который уже фотографировали в ходе тестов. Его название намекает на платформу T1X, которая лежит в основе C5. Он в свою очередь до выпуска носил схожее название — T19C. Не исключено, что новинка получит более крупные габариты и форм-фактор классического кроссовера, что дистанцирует ее от купеобразного C5.