Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: Chery готовит два новых автомобиля под маркой Omoda

Motor.ru

Китайская компания Chery раскрыла ближайший продуктовый план в рамках онлайн-конференции с казахстанскими СМИ. Как пишут «Китайские автомобили», в перспективной линейке числятся сразу две новинки Omoda, которая в Китае носит статус семейства, а у нас известна как отельный суббренд. Два новых автомобиля получат названия 7 и 9, что может намекать на более крупные габариты по сравнению с уже вышедшим Omoda C5.

Chery готовит два новых автомобиля суббренда Omoda
Фото: © Chery© Chery

Ранее о новинках Omoda для Китая в Chery не рассказывали. Любопытно, что при этом российский офис уже объявил о появлении на нашем рынке еще двух моделей — внедорожника и седана, которые должны присоединиться к Omoda C5 к лету 2022 года. Еще через три года китайцы обещали обновить и расширить эту линейку.

Как полагает «Китайские автомобили», в нее необязательно войдут китайские «Омоды»: возможно появление под этим шильдиком моделей марок материнской Chery, премиальной Exeed или Jetour, которой тоже прочили скорый старт в России.

Одной из новинок Omoda в КНР может стать кроссовер под внутренним индексом T1EJ, который уже фотографировали в ходе тестов. Его название намекает на платформу T1X, которая лежит в основе C5. Он в свою очередь до выпуска носил схожее название — T19C. Не исключено, что новинка получит более крупные габариты и форм-фактор классического кроссовера, что дистанцирует ее от купеобразного C5.

Omoda C5 начали поступать в российские автосалоны в середине сентября 2022 года. Кроссовер для России оснащается турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, расходующим 7,1 литра в смешанном цикле. Цены и комплектации пока не названы, но известно, что модель предложат в трех уровнях исполнения.

Автоновости,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители