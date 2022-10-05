В Москве создали первый российский грузовой электрокар

В Москве завершилась разработка первого российского электрического грузовика EVM PRO. Как сообщает Motor, модель представила фирма «Электромобили Мануфэкчуринг РУС», которая ранее занималась проектом УАЗ «Профи» с электродвигателем.

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В основу «электрогрузомобиля» легла та же модель УАЗ, но с удлиненной базой. В нем применено более 30 отечественных разработок, в том числе двигатель, силовая электроника и бортовой компьютер. Батарея тоже сконструирована в России, однако литиевые ячейки для нее приобретаются у китайских производителей. По словам разработчиков, доля локализации достигает 99%.

Заказать EVM PRO можно в промтоварной комплектации, или с кузовом-рефрижератором. Кроме того, возможно изготовление модели под потребность конкретного клиента. Снаряженная масса — 3,5 тонны, однако полезная нагрузка ограничена одной тонной. Максимальная скорость — до 80 км/ч при запасе хода до 300 км.