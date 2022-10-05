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2 часа назад

Новости автомира: Toyota перестанет выпускать «заряженные» автомобили

Motor.ru

Главный инженер компании Toyota Ясунори Суэдзава заявил, что японская компания перестанет производить «заряженные» версии своих автомобилей, отмеченных литерами GR. С 2013 года марка выпустила несколько доработанных моделей, которые пришлись по душе любителям скорости. В их числе хэтчбеки GR Corolla и GR Yaris, а также купе GR 86 и GR Supra. При этом топ-менеджер не уточнил, на какой срок автопроизводитель отказывается от развития спортивной линейки.

Toyota перестанет выпускать «заряженные» автомобили
Фото: © Toyota© Toyota

По словам Суэдзавы, в ближайшее время новых автомобилей GR-серии в модельном ряду компании не предвидится. Поэтому фанаты линейки могут не ждать «заряженную» Camry, на которую многие возлагали большие надежды. Инженер назвал актуальную двухдверку GR 86 последней «заряженной» моделью серии.

Вместо расширения существующего модельного ряда компания сосредоточится на линейке под названием GR Sport. В будущем новый модельный ряд могут пополнить модифицированные Corolla, Yaris Cross и C-HR. При этом главный инженер марки не сообщил, на какой срок Toyota перестанет расширять GR-серию. Возможно, автопроизводитель вернется актуальной линейке в ближайшем будущем.

В начале сентября компания Toyota подготовила новый 235-сильный мотор для спорткара GR 86. Однако купить обновленные модели пока невозможно.

Автоновости,Toyota,
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