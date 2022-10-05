Toyota перестанет выпускать «заряженные» автомобили

Главный инженер компании Toyota Ясунори Суэдзава заявил, что японская компания перестанет производить «заряженные» версии своих автомобилей, отмеченных литерами GR. С 2013 года марка выпустила несколько доработанных моделей, которые пришлись по душе любителям скорости. В их числе хэтчбеки GR Corolla и GR Yaris, а также купе GR 86 и GR Supra. При этом топ-менеджер не уточнил, на какой срок автопроизводитель отказывается от развития спортивной линейки.

Фото: © Toyota © Toyota

По словам Суэдзавы, в ближайшее время новых автомобилей GR-серии в модельном ряду компании не предвидится. Поэтому фанаты линейки могут не ждать «заряженную» Camry, на которую многие возлагали большие надежды. Инженер назвал актуальную двухдверку GR 86 последней «заряженной» моделью серии.

Вместо расширения существующего модельного ряда компания сосредоточится на линейке под названием GR Sport. В будущем новый модельный ряд могут пополнить модифицированные Corolla, Yaris Cross и C-HR. При этом главный инженер марки не сообщил, на какой срок Toyota перестанет расширять GR-серию. Возможно, автопроизводитель вернется актуальной линейке в ближайшем будущем.