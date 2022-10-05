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2 часа назад

Новости автомира: россияне начали менять на "китайцев" европейские и японские машины премиум-класса

Газета.Ru

При покупке китайских кроссоверов Exeed доля сдаваемых в «трейд-ин» европейских и японских автомобилей премиум-класса достигает 35-37%, сообщает mk.ru со ссылкой на руководителя китайского премиум-бренда Exeed в России Геннадия Баранова.

Россияне меняют на "китайцев" европейские и японские авто премиум-класса
Фото: ExeedExeed

По его словам, основной причиной для такого обмена для клиентов становится чрезмерно высокая стоимость обслуживания машин европейских и японских премиум-марок, а также перебои с поставками запчастей, которые невозможно прогнозировать. При этом в зачет стоимости новых китайских кроссоверов автовладельцы сдают достаточно «свежие» машины, которые значительно «моложе» 10-15 лет, указал представитель китайской марки.

Автоновости,Геннадий Баранов,
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