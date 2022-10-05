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1 час назад

Новости автомира: МВД меняет правила приема экзаменов на права

Российская Газета

Кандидатам в водители, при подаче документов на прием экзаменов в ГИБДД на получение водительского удостоверения не потребуется предъявлять водительскую медсправку. Во всяком случае такое положение содержится в проекте поправок в правила проведения этих экзаменов, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

МВД меняет правила приема экзаменов на права
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Впрочем, это не означает, что сотрудники ГИБДД будут принимать экзамены на права, а также выдавать водительские удостоверения даже тем, у кого есть медицинские противопоказания для управления транспортом. Медкомиссию будущему водителю проходить все равно придется.

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Просто допуск к управлению транспортом или информация о наличии противопоказаний, либо ограничений будут в электронном виде. Так что ГИБДД их все равно получит. Но это станет возможным, когда будут приняты соответствующие поправки в закон о безопасности дорожного движения. Такой проект уже одобрен правительством, но в Госдуму пока не внесен.

Кроме этого, новые правила проведения экзаменов на права содержат еще одну важную новацию. А именно требование к тем, кто меняет иностранное водительское удостоверение на российское, для управления грузовиками или автобусами, предоставлять еще документ об успешной сдаче экзаменов в автошколе, в которой он проходил обучение по этим категориям. Да, иностранцам, если собираются работать в России на грузовиках или автобусах, необходимо не только сдать экзамен, но и пройти подготовку в автошколе.

Еще один очень важный момент проекта: учебные автомобили, которые предоставляются для проведения экзамена в ГИБДД, должны быть оборудованы световой и звуковой сигнализацией нажатия на дублирующие педали. Причем помимо этого световой сигнал должен попадать в обзор внутрисалонной камеры видеорегистратора.

Понятно, что сделано это для того, чтобы на практическом экзамене кандидату в водители никто не смог помогать. А если тому, кто сидит на этих педалях, пришлось ими воспользоваться, чтобы предотвратить аварию, очевидно, что экзамен будет не сдан. Такая практика, кстати, распространена в европейских странах. Только там на дублирующих педалях сидит представитель автошколы. А у нас - экзаменатор. Может после принятия этой поправки что-то изменится?

Кроме того, проекте документа устанавливается исчерпывающий перечень оснований для приостановления экзамена. В частности, к ним отнесены истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также медицинского заключения.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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