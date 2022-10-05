Страхование внедорожника Aurus Komendant по ОСАГО обойдется в Москве почти в 8-127 тыс. рублей, говорится в расчете «Страхового дома ВСК», предоставленном по запросу «Газеты.Ru».
«Стоимость обязательного страхования Aurus Komendant для безаварийного автовладельца-физического лица из Москвы (КБМ – 0,46), в возрасте от 35 до 39 лет, со стажем от 10 до 14 лет составит 7 819 рублей», — отмечается в сообщении страховой компании.
При использовании такого автомобиля в каршеринге в Москве стоимость полиса ОСАГО для него будет варьироваться в пределах от 14,9 до 127,3 тыс. рублей за год.
Для обычного автомобилиста обязательная страховка Aurus Komendant окажется на 14-26% дороже средней стоимости полиса ОСАГО по стране, подсчитали в ВСК. По данным Российского союза автостраховщиков, в 1 полугодии в среднем полис «автогражданки» стоил около 6,2 тыс. рублей. После расширения тарифного коридора в сентябре, согласно оценкам экспертов, этот показатель увеличился до 6,8 тыс. рублей.