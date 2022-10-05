Страхование внедорожника Aurus Komendant по ОСАГО обойдется в Москве почти в 8-127 тыс. рублей, говорится в расчете «Страхового дома ВСК», предоставленном по запросу «Газеты.Ru».

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Стоимость обязательного страхования Aurus Komendant для безаварийного автовладельца-физического лица из Москвы (КБМ – 0,46), в возрасте от 35 до 39 лет, со стажем от 10 до 14 лет составит 7 819 рублей», — отмечается в сообщении страховой компании.

При использовании такого автомобиля в каршеринге в Москве стоимость полиса ОСАГО для него будет варьироваться в пределах от 14,9 до 127,3 тыс. рублей за год.