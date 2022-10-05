Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Россияне начали менять европейские и японские машины на «китайцев»

Илья Родин

Владельцы европейских и японских премиумных автомобилей охотно сдают их в трейд-ин при приобретении китайских кроссоверов, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» глава бренда Exeed в России Геннадий Баранов.

Россияне начали менять европейские и японские машины на «китайцев»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что премиальный бренд Exeed от китайской компании Chery появился в России сравнительно недавно. Был представлен на первоначальном этапе среднеразмерным кроссовером TXL. Позже на российский рынок завезли внедорожник Exeed VX, в двух комплектациях - Luxury и President.

Геннадий Баранов пояснил, что доля дорогих автомобилей из ЕС и Японии при таких обменах достигает 35-37%. При этом бывшие владельцы «меняют не 10-15-летние машины, а куда более свежие».

По данным газеты, важной причиной для такого обмена стал рост цен на сервисное обслуживание автомобилей премиум-класса популярных брендов. Кроме того, возникли проблемы с поставками запчастей.

Ранее сообщалось, что в рамках параллельного импорта практически не завозятся сложные узлы, кузовные детали, лобовые стекла для европейских и американских автомобилей премиум-сегмента.

Автоновости,Chery,Геннадий Баранов,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители