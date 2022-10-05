Россияне начали менять европейские и японские машины на «китайцев»

Владельцы европейских и японских премиумных автомобилей охотно сдают их в трейд-ин при приобретении китайских кроссоверов, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» глава бренда Exeed в России Геннадий Баранов.

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Отмечается, что премиальный бренд Exeed от китайской компании Chery появился в России сравнительно недавно. Был представлен на первоначальном этапе среднеразмерным кроссовером TXL. Позже на российский рынок завезли внедорожник Exeed VX, в двух комплектациях - Luxury и President.

Геннадий Баранов пояснил, что доля дорогих автомобилей из ЕС и Японии при таких обменах достигает 35-37%. При этом бывшие владельцы «меняют не 10-15-летние машины, а куда более свежие».

По данным газеты, важной причиной для такого обмена стал рост цен на сервисное обслуживание автомобилей премиум-класса популярных брендов. Кроме того, возникли проблемы с поставками запчастей.