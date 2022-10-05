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47 минут назад

Новости автомира: Правила выдачи водительских удостоверений могут упростить

Елена Прошина

В МВД России предложили внести изменения в правила по проведению экзаменов на получение водительских прав, а также порядок выдачи водительских удостоверений. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

В МВД сообщают, что изменения необходимы, чтобы оптимизировать проведение экзаменов на получение прав, а также ускорить выдачу водительских удостоверений. Чтобы этого добиться, в ведомстве предложили изменить перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить в ГИБДД для сдачи экзаменов. В первую очередь из этого списка предложили убрать медицинскую справку – необходимые медицинские сведения ГИБДД будет запрашивать напрямую у Минздрава.

Кроме того, может измениться процедура обмена иностранных водительских удостоверений. Нововведения коснутся автомобилистов с категориями С, D, СЕ, DЕ и подкатегориями С1, D1, С1Е, D1Е, которые захотят получить удостоверения российского образца.

«Теперь желающим обменять иностранные права указанных категорий на российские необходимо будет предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения», – объяснили в ведомстве.

Ранее МВД России выбрало коды автономеров для новых российских регионов.

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