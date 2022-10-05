В МВД России предложили внести изменения в правила по проведению экзаменов на получение водительских прав, а также порядок выдачи водительских удостоверений. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

В МВД сообщают, что изменения необходимы, чтобы оптимизировать проведение экзаменов на получение прав, а также ускорить выдачу водительских удостоверений. Чтобы этого добиться, в ведомстве предложили изменить перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить в ГИБДД для сдачи экзаменов. В первую очередь из этого списка предложили убрать медицинскую справку – необходимые медицинские сведения ГИБДД будет запрашивать напрямую у Минздрава.