В МВД России предложили внести изменения в правила по проведению экзаменов на получение водительских прав, а также порядок выдачи водительских удостоверений. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
В МВД сообщают, что изменения необходимы, чтобы оптимизировать проведение экзаменов на получение прав, а также ускорить выдачу водительских удостоверений. Чтобы этого добиться, в ведомстве предложили изменить перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить в ГИБДД для сдачи экзаменов. В первую очередь из этого списка предложили убрать медицинскую справку – необходимые медицинские сведения ГИБДД будет запрашивать напрямую у Минздрава.
Кроме того, может измениться процедура обмена иностранных водительских удостоверений. Нововведения коснутся автомобилистов с категориями С, D, СЕ, DЕ и подкатегориями С1, D1, С1Е, D1Е, которые захотят получить удостоверения российского образца.
«Теперь желающим обменять иностранные права указанных категорий на российские необходимо будет предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения», – объяснили в ведомстве.
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