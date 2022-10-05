Не хватает деталей: стоянки АвтоВАЗа забиты машинами

Так называемый "старый трек" забит некомплектными машинами Lada. Судя по фотографиям, которые опубликовал паблик Avtograd news, проблемы возникли с Niva Legend, Niva Travel, Granta.

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

Avtograd news

Avtograd news

Ранее сообщалось, что на Niva Travel и Niva Legend не хватает топливных рамп. Правда, после стало известно, что решение все-таки нашли. Также одно время не было ремней безопасности для классической "Нивы". Что касается Granta, то в середине сентября конвейер сборки этих автомобилей не смог отработать полноценную восьмичасовую вечернюю смену из-за нехватки комплектующих.