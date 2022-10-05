Объявлены рублевые цены кроссовера Changan CS55 Plus

В одном из столичных дилерских центров компании Changan назвали стоимость второго поколения кроссовера CS55 Plus до официального старта продаж. При этом в автосалоне не раскрыли подробности об оснащении новинки, сообщив, что в комплектацию вседорожника входит одна дополнительная опция. Кроме того, физически машин у дилера в наличии пока нет. Стоимость паркетника в исполнении Tech начнется от 2 789 900 рублей, что на 200 000 рублей дороже первого поколения модели.