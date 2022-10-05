Объявлены рублевые цены кроссовера Changan CS55 Plus

В одном из столичных дилерских центров компании Changan назвали стоимость второго поколения кроссовера CS55 Plus до официального старта продаж. При этом в автосалоне не раскрыли подробности об оснащении новинки, сообщив, что в комплектацию вседорожника входит одна дополнительная опция. Кроме того, физически машин у дилера в наличии пока нет. Стоимость паркетника в исполнении Tech начнется от 2 789 900 рублей, что на 200 000 рублей дороже первого поколения модели.
В базовое оснащение 4,5-метрового кроссовера войдет климат-контроль, передние подушки безопасности, а также цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы.
На российском рынке вседорожник будет доступен с полуторалитровым турбомотором, отдача которого составляет 181 лошадиную силу. Пару агрегату составит семиступенчатый «робот». Привод – только передний. По словам производителя, модель адаптировали для использования бензина марки АИ-92.
Накануне компания Changan запустила в Казахстане продажи флагманского кроссовера Uni-K. При этом стоимость вседорожника в соседней стране оказалась в полтора раза дешевле, чем в России.