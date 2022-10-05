Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Дилер раскрыл российские цены на Changan CS55 Plus

Газета.Ru

Автодилер "Авилон" раскрыл цены на китайский кроссовер Changan CS55 Plus, начало продаж которого ожидается на российском рынке. Цены на автомобиль с пометкой "скоро в наличии" появились на сайте дилера.

Дилер раскрыл российские цены на Changan CS55 Plus
Фото: ChanganChangan

На автомобили в комплектации Tech с 1,5-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной трансмиссией установлена цена в 2 млн 790 тыс. рублей. Мощность двигателя кроссовера - 180 лошадиных сил. Для него предусмотрен передний привод. Длина автомобиля - 4515 мм.

В Китае Changan CS55 Plus дебютировал в апреле 2021 года. Согласно сертификационным документам, на российском рынке для него предусмотрены 19-дюймовые колесные диски, а также возможность буксировки прицепа. В оснащение автомобиля на китайском рынке входят, в частности, камеры кругового обзора.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель BYD зафиксировал по итогам сентября рекорд продаж.

Автоновости,BYD,Авилон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители