Дилер раскрыл российские цены на Changan CS55 Plus

Автодилер "Авилон" раскрыл цены на китайский кроссовер Changan CS55 Plus, начало продаж которого ожидается на российском рынке. Цены на автомобиль с пометкой "скоро в наличии" появились на сайте дилера.

Фото: Changan Changan

На автомобили в комплектации Tech с 1,5-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной трансмиссией установлена цена в 2 млн 790 тыс. рублей. Мощность двигателя кроссовера - 180 лошадиных сил. Для него предусмотрен передний привод. Длина автомобиля - 4515 мм.

В Китае Changan CS55 Plus дебютировал в апреле 2021 года. Согласно сертификационным документам, на российском рынке для него предусмотрены 19-дюймовые колесные диски, а также возможность буксировки прицепа. В оснащение автомобиля на китайском рынке входят, в частности, камеры кругового обзора.