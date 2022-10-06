Audi собирается делать маленькие электрохэтчи

Модельный ряд электрокаров автобренда Audi в дальнейшем будет представлен не только высокомаржинальными кроссоверами, но и менее прибыльными моделями по типу городских хэтчбеков и универсалов.

Фото: Car.ru Car.ru

Данная информация передана Оливером Хаффманном, являющимся главой департамента разработок. Согласно заявлению представителей автобренда, заметное увеличение модельного ряда электрических транспортных средств ожидают к 2027 г.

Хаффманн заметил, что фирма Audi в настоящее время уделяет много внимания своим компактным версиям ситикаров, которые функционируют на электротяге. Марка начала мыслить максимально нестандартно, считая, что спрос на современные компактные решения в таком сегменте будет в дальнейшем увеличиваться. Между тем пока не была представлена какая-либо конкретика.

По заявлению Хаффманна, руководство компании Audi не собирается отказываться от производства традиционных моделей в кузове универсал, даже если автобренд полностью перейдёт к электротяге.

Глава департамента разработок отметил, что Audi означает Avant и наоборот, Avant означает Audi. При этом он привёл в пример концептуальную модель A6 e-tron в исполнении Avant. Данный электрокар был продемонстрирован представителями фирмы ещё в начале весны текущего года.

Представитель автобренда заявил, что к 2027-му году в линейку Audi войдут электрические интересные предложения в каждом основном сегменте присутствия. Компания Audi собирается заниматься разработкой кроссов и легковых моделей, включая также относительные компактные аналоги Audi A3.

Car.ru