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2 часа назад

Новости автомира: Audi будет делать маленькие электрохэтчи

Car.ru

Модельный ряд электрокаров автобренда Audi в дальнейшем будет представлен не только высокомаржинальными кроссоверами, но и менее прибыльными моделями по типу городских хэтчбеков и универсалов.

Audi собирается делать маленькие электрохэтчи
Фото: Car.ruCar.ru

Данная информация передана Оливером Хаффманном, являющимся главой департамента разработок. Согласно заявлению представителей автобренда, заметное увеличение модельного ряда электрических транспортных средств ожидают к 2027 г.

Хаффманн заметил, что фирма Audi в настоящее время уделяет много внимания своим компактным версиям ситикаров, которые функционируют на электротяге. Марка начала мыслить максимально нестандартно, считая, что спрос на современные компактные решения в таком сегменте будет в дальнейшем увеличиваться. Между тем пока не была представлена какая-либо конкретика.

По заявлению Хаффманна, руководство компании Audi не собирается отказываться от производства традиционных моделей в кузове универсал, даже если автобренд полностью перейдёт к электротяге.

Глава департамента разработок отметил, что Audi означает Avant и наоборот, Avant означает Audi. При этом он привёл в пример концептуальную модель A6 e-tron в исполнении Avant. Данный электрокар был продемонстрирован представителями фирмы ещё в начале весны текущего года.

Представитель автобренда заявил, что к 2027-му году в линейку Audi войдут электрические интересные предложения в каждом основном сегменте присутствия. Компания Audi собирается заниматься разработкой кроссов и легковых моделей, включая также относительные компактные аналоги Audi A3.

Car.ru

В завершении стоит отметить, что намёком на электрическую версию ситикара от Audi считается концептуальная модификация AI:ME, представленная в 2019 году. Её базой выступала модульная архитектура MEB, которая общая с семейством VW ID. При этом, она отличалась необычным фирменным дизайном, а также продвинутыми современными медиатехнологиями.

Автоновости,Audi A3,Audi,Volkswagen,
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