Geely Tugella обновилась и появилась в продаже

Компания Geely вывела на белорусский рынок рестайлинговое кросс-купе Tugella. Обновленная модель практически не изменилась внешне, однако получила более богатый функционал. При этом некоторые опции будут доступны покупателям со следующего года. Стоимость модели в соседней стране начинается от 11 600 белорусских рублей (примерно 2,6 миллиона рублей по текущему курсу). В России цены на кросс-купе начинаются от 4,1 миллиона рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

Внешне рестайлинговый Geely Tugella отличается иными бамперами и выхлопной системой с четырьмя патрубками. Главные нововведения в обновленной модели – в оснащении. Кросс-купе оборудовали проекционным дисплеем, аудиосистемой Bose с 12 динамиками, системами слежения за мертвыми зонами, предупреждения о перекрёстном движении и наезде сзади. При этом некоторый функционал будет доступен покупателям только в следующем году.

В движение обновленный Tugella приводит двухлитровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 248 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Стоимость рестайлинговой модели в Белоруссии начинается от 11 600 белорусских рублей (примерно 2,6 миллиона рублей по текущему курсу). За исполнение Flagship придется заплатить 126 800 местных рублей (почти три миллиона рублей).