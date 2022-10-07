Редчайший Nissan GT-R без пробега пустят с молотка

На портале Legendary Motor Cars анонсировали торги, в ходе которых покупателям предложат уникальный Nissan GT-R50 без пробега. Эксклюзивный суперкар впервые показали в 2018 году. Сначала он появился в виде концепта, построенного в честь 50-летия линейки GT-R и ателье Italdesign. Спустя два года Ниссан выпустил 50 товарных купе, которые отличались индивидуальным оформлением экстерьера. Стоимость каждого экземпляра тогда составила 1,1 миллиона долларов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Суперкар окрасили в металлик Liquid Silver, стоимость которого составила 25 000 евро (около 1,5 миллиона рублей). Экстерьер дополнили задним антикрылом за 35 000 евро (примерно 2 миллиона рублей), а салон автомобиля выполнили из черной кожи, алькантары и карбоновых элементов.

В движение GT-R50 приводит 3,8-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами, отдача которого составляет 710 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. Стоимость каждого экземпляра лимитированной серии составила 1,1 миллиона долларов.

Учитывая, что специалисты распродали все 50 спорткаров, представленный образец оценят гораздо дороже.