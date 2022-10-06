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2 часа назад

Новости автомира: Bridgestone может начать в 2024 году выпуск шин с полупроводниковыми чипами

Газета.Ruиещё 1

Японская компания Bridgestone планирует к 2024 году приступить к выпуску шин, оснащенных полупроводниковыми чипами, пишет Nikkei.

Bridgestone планирует к 2024 году выпустить шины с чипами
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

Микросхемы будут передавать в облачное хранилище в режиме реального времени информацию об уровне давления воздуха в шинах и степени их изношенности. Таким образом будет легко оценить время для своевременного ремонта и замены.

Отмечается, что рационализация и повышение эффективности эксплуатации шин снизит уровень выбросов углекислого газа, который вызывается процессами производства и доставки новых покрышек.

Bridgestone к 2030 году планируют оснастить полупроводниковыми чипами шины для автобусов и грузовиков, реализуемые как в Японии, так и в Европе и США.

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