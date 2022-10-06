Bridgestone планирует к 2024 году выпустить шины с чипами

Японская компания Bridgestone планирует к 2024 году приступить к выпуску шин, оснащенных полупроводниковыми чипами, пишет Nikkei.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

Микросхемы будут передавать в облачное хранилище в режиме реального времени информацию об уровне давления воздуха в шинах и степени их изношенности. Таким образом будет легко оценить время для своевременного ремонта и замены.

Отмечается, что рационализация и повышение эффективности эксплуатации шин снизит уровень выбросов углекислого газа, который вызывается процессами производства и доставки новых покрышек.