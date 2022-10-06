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3 часа назад

Новости автомира: в России запаслись шинами на девять месяцев

Никита Бородкин

В России создали запасы шин для автомобилей на девять месяцев. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора национальной системы маркировки «Честный знак», к сентябрю 2022 года в стране было запасено 80 млн штук, из которых 33 млн — зимние.

В России запаслись шинами на девять месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что общий запас шин к сентябрю оказался на 30% больше, чем в прошлом году. По зимним моделям показатель 2021 года превышен на 43%. Отмечается, что из общего объема 65% шин были произведены в России, а остальное поставляли преимущественно из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.

Россияне начали менять европейские и японские машины на «китайцев»

По информации оператора, средневзвешенная стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5% — до 6,8 тысяч руб.

Как отметил глава управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков, в отдельных магазинах покупатели могут не найти конкретных знакомых брендов, однако для них всегда есть альтернатива. В том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров или модифицированных автомобилей.

Автоновости,Кирилл Волков,Коммерсант,
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