В России запаслись шинами на девять месяцев

В России создали запасы шин для автомобилей на девять месяцев. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора национальной системы маркировки «Честный знак», к сентябрю 2022 года в стране было запасено 80 млн штук, из которых 33 млн — зимние.

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Отмечается, что общий запас шин к сентябрю оказался на 30% больше, чем в прошлом году. По зимним моделям показатель 2021 года превышен на 43%. Отмечается, что из общего объема 65% шин были произведены в России, а остальное поставляли преимущественно из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.

По информации оператора, средневзвешенная стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5% — до 6,8 тысяч руб.