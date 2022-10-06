Hyundai отказывается от проекта суперкара

У Hyundai были планы на суперкар со средним расположением двигателя, который стал бы жемчужиной линейки N, но в конечном итоге решили, что это уже слишком. Купе с карбоновым кузовом и неэлектрифицированным бензиновым двигателем так и не получило своего имени. Команда разработчиков назвала его «автомобиль председателя», потому что проект курировал главный инженер Альберт Бирманн.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Они придумали несколько предсерийных моделей, некоторые из которых были представлены на выставках, например, Hyundai RM19, представленный три года назад. В конце концов, однако, совет директоров решил, что шикарный суперкар стоимостью более 150 000 долларов просто не будет сочетаться с остальным ассортиментом продукции Hyundai.