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1 час назад

Новости автомира: Hyundai отказывается от проекта суперкара, считая его слишком дорогим

ПроКроссовер.ру

У Hyundai были планы на суперкар со средним расположением двигателя, который стал бы жемчужиной линейки N, но в конечном итоге решили, что это уже слишком. Купе с карбоновым кузовом и неэлектрифицированным бензиновым двигателем так и не получило своего имени. Команда разработчиков назвала его «автомобиль председателя», потому что проект курировал главный инженер Альберт Бирманн.

Hyundai отказывается от проекта суперкара
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Они придумали несколько предсерийных моделей, некоторые из которых были представлены на выставках, например, Hyundai RM19, представленный три года назад. В конце концов, однако, совет директоров решил, что шикарный суперкар стоимостью более 150 000 долларов просто не будет сочетаться с остальным ассортиментом продукции Hyundai.

Отменив проект навсегда, корейский автопроизводитель теперь переключил внимание на то, что выглядит как еще один странный выбор: водородный спортивный автомобиль с характеристиками, аналогичными тому, который он только что отказался.

Автоновости,Hyundai,
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