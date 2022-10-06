Hyundai отказывается от проекта суперкара

У Hyundai были планы на суперкар со средним расположением двигателя, который стал бы жемчужиной линейки N, но в конечном итоге решили, что это уже слишком. Купе с карбоновым кузовом и неэлектрифицированным бензиновым двигателем так и не получило своего имени. Команда разработчиков назвала его «автомобиль председателя», потому что проект курировал главный инженер Альберт Бирманн.
Они придумали несколько предсерийных моделей, некоторые из которых были представлены на выставках, например, Hyundai RM19, представленный три года назад. В конце концов, однако, совет директоров решил, что шикарный суперкар стоимостью более 150 000 долларов просто не будет сочетаться с остальным ассортиментом продукции Hyundai.
Отменив проект навсегда, корейский автопроизводитель теперь переключил внимание на то, что выглядит как еще один странный выбор: водородный спортивный автомобиль с характеристиками, аналогичными тому, который он только что отказался.